Появилось видео с места наезда на толпу в Германии

В сети появилось видео с места наезда автомобиля на людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзене, в результате чего погибли 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FNR вTwitter.

Напомним, что количество пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзене возросло до 30 человек. Как сообщается, более трети пострадавших получили серьезные травмы. По словам свидетелей, происшествие было похоже Сообщается, что

Как сообщало РБК-Украина, Фолькмарзене автомобиль протаранил толпу на карнавале, в результате инцидента пострадали 15 человек. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.

Позже сотрудники полиции задержали мужчину. Однако до сих пор не известны детали происшествия и полиция не может утверждать был ли это теракт или несчастный случай. На месте инцидента находятся десятки машин скорой помощи, полиции и пожарных служб. Ожидалось прибытие медицинского вертолета.

Кроме того, 19 февраля в Германии неизвестный открыл стрельбу в двух кальян-барах в Ханау. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая самого стрелка.