В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка "Довбуш Карпатський"

Новый ролик коньяка "Довбуш Карпатський" еще до официального релиза наделал немало шума в сети, пишет "Drinks".

Масштаб съемок в Карпатах привлек внимание как местного населения, так и многочисленных туристов. Батальные сцены с участием почти 200 человек, огромные летающие огненные шары и киношная съемочная группа во главе с известным украинским режиссером Любомиром Левицким, автором фильмов "Штольня", "Тіні не забутих предків" и других, дают все основания утверждать, что работа смело может претендовать на звание блокбастера.

На фото: слева - актер, справа - Любомир Левицкий, режиссер

Бюджет проекта инсайдеры не раскрывают, намекнув только, что ролик "Довбуш Карпатський" без преувеличения можно назвать одним из самых дорогих рекламных видео в Украине. Заинтриговать сумели, остается только дождаться официального релиза, который предварительно назначен на начало августа, а пока можем сложить предварительное впечатление по первым кадрам со съемок.

Кадры со съемок ролика коньяка "Довбуш Карпатський"