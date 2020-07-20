ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка "Довбуш Карпатський"

Понедельник 20 июля 2020 08:15
В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка "Довбуш Карпатський"
Коньяк "Довбуш Карпатський" снимает блокбастер в Карпатах (фото: пресс-служба)
Автор: Lite

Коньяк "Довбуш Карпатський" снимает блокбастер в Карпатах

Новый ролик коньяка "Довбуш Карпатський" еще до официального релиза наделал немало шума в сети, пишет "Drinks".

Масштаб съемок в Карпатах привлек внимание как местного населения, так и многочисленных туристов. Батальные сцены с участием почти 200 человек, огромные летающие огненные шары и киношная съемочная группа во главе с известным украинским режиссером Любомиром Левицким, автором фильмов "Штольня", "Тіні не забутих предків" и других, дают все основания утверждать, что работа смело может претендовать на звание блокбастера.

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка &quot;Довбуш Карпатський&quot;

На фото: слева - актер, справа - Любомир Левицкий, режиссер

Бюджет проекта инсайдеры не раскрывают, намекнув только, что ролик "Довбуш Карпатський" без преувеличения можно назвать одним из самых дорогих рекламных видео в Украине. Заинтриговать сумели, остается только дождаться официального релиза, который предварительно назначен на начало августа, а пока можем сложить предварительное впечатление по первым кадрам со съемок.

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка &quot;Довбуш Карпатський&quot;

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка &quot;Довбуш Карпатський&quot;

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка &quot;Довбуш Карпатський&quot;

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка &quot;Довбуш Карпатський&quot;

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка &quot;Довбуш Карпатський&quot;

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка &quot;Довбуш Карпатський&quot;

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка &quot;Довбуш Карпатський&quot;

Кадры со съемок ролика коньяка "Довбуш Карпатський"

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь