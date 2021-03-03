Сестры короля Испании вакцинировались от коронавируса в ОАЭ вне очереди

Сестры короля Испании Филиппа привились от коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале. Это произошло на фоне ожидания своей очереди на прививку миллионами испанцев.

По данным издания, сестры Елена и Кристина получили прививки во время визита к своему отцу, бывшему королю Испании Хуану Карлосу, который добровольно выехал из страны после скандала с закупкой со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии.

Сестры подтвердили, что привились от коронавируса в ОАЭ. Они заявили, что им предложили возможность получить COVID-паспорт, чтобы не иметь проблем с посещением отца в стране и они согласились привиться.

"При других обстоятельствах, мы бы дождались нашей очереди в Испании и привились, когда предоставилась бы такая возможность", - сказано в заявлении.

Известно, что в Испании первую дозу вакцины получили уже 4,5 миллиона человек, а 1,2 миллиона - уже полностью привиты.