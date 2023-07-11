UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сестра Кім Чен Ина погрожує США "шокуючими наслідками" за розвідку за допомогою літаків

Фото: сестра Кім Чен Ина погрожує США через розвідувальні літаки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон погрожує США "шокуючими наслідками", якщо ті не припинять проводити розвідку над їхньою країною за допомогою літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За її словами, американський літак-розвідник в понеділок, 10 липня, щонайменше вісім разів нібито заходив у східну економічну зону КНДР.

"У довгостроковій перспективі на цій ділянці відбудеться шокуючий інцидент", - заявила вона.

В США відерагували на таку заяву, закликавши КНДР не вдаватися до ескалації та "зайнятися серйозною дипломатією". В той же час, Південна Корея взагалі заперечила будь-які факти про те, що американський літак заходив в економічну зону КНДР.

Погрози КНДР

КНДР регулярно погрожує США та Південній Кореї, запускаючи ракети в бік Східного моря ледь не щоразу, коли вони проводять спільні навчання. Такий інцидент мав місце бути і минулого місяця, коли вийшла депеша офіційного представника міністерства оборони КНДР із засудженням спільних американсько-південнокорейських військових навчань та погрозами про відплату.

На тлі постійних погроз Північної Кореї, США повідомили, що планують "найближчим часом" направити ядерний підводний човен до Південної Кореї. В КНДР назвали такий крок ескалацією ситуації в регіоні та "кордоном ядерної війни".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР