UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На сессии в Белгород-Днестровском подрались мэр и глава райсовета

Фото: мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан подрался с главой райсовета (facebook.com/vitalygrazhdan)
Автор: Юлия Бойко

На сессии Белгород-Днестровского районного совета подрались его глава Григорий Мельниченко и мэр города Виталий Граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одесское издание "Думская".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Сообщается, что пока неизвестно, что стало причиной драки, но чиновники явно были на взводе и не желали видеть друг друга. На сессии районного совета мужчины начали оскорблять друг друга и затеяли драку. Также сообщается, что участники драки обменялись несколькими ударами.

Напомним, ранее мэр Немирова (Винницкая область) устроил стрельбу из автомата во время конфликта с волонтером.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаБелгород-Днестровский