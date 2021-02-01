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Сертификаты COVID-вакцинации в Украине: кто и когда сможет получить

Автор: РБК-Украина

Сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине пока ограничен доступ к вакцинам. Однако его смогут выдавать для путешествий в случае необходимости.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "ТСН".

"Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства (относительно так называемого "COVID-сертификата"). Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному удостоверению о вакцинации", - заявил он.

При этом Ляшко добавил, что пока правительство не будет вводить никаких других паспортов о вакцинации. При этом он отметил, что получить COVID-сертификат можно будет онлайн.

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"Мы просто нашу систему здравоохранения перестроили так, что при необходимости двумя кликами на клавиатуре можно выдать ту форму справки человеку, который будет путешествовать и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы нужно предъявить международное удостоверение о вакцинации. Это будет бесплатно", - заявил Ляшко.

При этом он добавил, что пока в Украине ограничен доступ к COVID-вакцинам, для посещения учреждений не будет необходим сертификат о вакцинации. Ляшко объяснил, что необходимо разделять вопросы иммунного паспорта и международного свидетельства о вакцинации.

Напомним, в Украине в феврале планируется начало вакцинации от COVID-19. Согласно плану вакцинации, который представил Кабинет министров, в феврале-марте хотят привить 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не находится в приоритете стран для получения вакцины от коронавируса.

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