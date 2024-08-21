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У серпні в Україні зафіксували понад 26 тисяч випадків COVID-19, - МОЗ

Фото: у серпні в Україні зафіксували понад 26 тисяч випадків COVID-19 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За останні три місяці в Україні спостерігається зростання кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу FLiRT. У першій половині серпня захворіли понад 26 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

"У червні на COVID-19 захворіли 2300 українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму, - майже 11,5 тисячі. За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тисяч хворих", - розповів Кузін.

За його словами, поява нового штампу коронавірусу в Україні очікувана, але вона викликала більш ранній приріст захворюваності, ніж прогнозували раніше. Характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, яке викликає хвилеподібну захворюваність

"Натомість протікання перебігу цього захворювання класичне для всього підвиду "Омікрон". Воно передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації", - пояснив головний санітарний лікар.

Він зазначив, що найбільші ризики важкого перебігу вірусної хвороби мають українці віком понад 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Кузін також додав, що в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації. Наразі кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, коливається від 2 до 2,5 тисячі.

COVID-19 в Україні

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що у липні захворюваність на COVID-19 в Україні збільшилася вшестеро. Зокрема, у червні було зареєстровано близько 2 тисяч випадків, а в липні ця кількість зросла до майже 12 тисяч.

Окрім того, у Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19. Зокрема, за минулу добу було госпіталізовано 34 людини.

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