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Серия случаев: в Индии выздоровевшие от коронавируса инфицировались редким "черным грибком"

Автор: РБК-Украина

В Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком". Ее обнаружили среди выздоравливающих и выздоровевших пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает BBC.

В субботу утром офтальмолог из Мумбаи оперировал 25-летнюю женщину, выздоровевшую от Covid-19 три недели назад.

Во время операции он вставил ей трубку в нос и удалил ткани, инфицированные мукормикозом, редкой, но опасной грибковой инфекцией. Ведь агрессивная инфекция поражает нос, глаза, а иногда и мозг.

Этой пациентке пришлось удалить глаз, чтобы спасти жизнь.

В период с декабря по февраль в пяти городах - Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуна - сообщили о 58 случаях заражения "черным грибком". Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

Ранее в Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных случаев из-за коронавирусной болезни. За 24 часа умерли 4187 человек.

Как писало РБК-Украина, Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 7 мая.

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