Серия случаев: в Индии выздоровевшие от коронавируса инфицировались редким "черным грибком"

В субботу утром офтальмолог из Мумбаи оперировал 25-летнюю женщину, выздоровевшую от Covid-19 три недели назад.

Во время операции он вставил ей трубку в нос и удалил ткани, инфицированные мукормикозом, редкой, но опасной грибковой инфекцией. Ведь агрессивная инфекция поражает нос, глаза, а иногда и мозг.

Этой пациентке пришлось удалить глаз, чтобы спасти жизнь.

В период с декабря по февраль в пяти городах - Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуна - сообщили о 58 случаях заражения "черным грибком". Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.