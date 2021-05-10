ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Серия случаев: в Индии выздоровевшие от коронавируса инфицировались редким "черным грибком"

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 10:22
Серия случаев: в Индии выздоровевшие от коронавируса инфицировались редким "черным грибком" Фото: в Индии на фоне коронавируса инфицируются "черным грибком" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой "черным грибком". Ее обнаружили среди выздоравливающих и выздоровевших пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает BBC.

В субботу утром офтальмолог из Мумбаи оперировал 25-летнюю женщину, выздоровевшую от Covid-19 три недели назад.

Во время операции он вставил ей трубку в нос и удалил ткани, инфицированные мукормикозом, редкой, но опасной грибковой инфекцией. Ведь агрессивная инфекция поражает нос, глаза, а иногда и мозг.

Этой пациентке пришлось удалить глаз, чтобы спасти жизнь.

В период с декабря по февраль в пяти городах - Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуна - сообщили о 58 случаях заражения "черным грибком". Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

Ранее в Индии зафиксировали новый суточный рекорд количества летальных случаев из-за коронавирусной болезни. За 24 часа умерли 4187 человек.

Как писало РБК-Украина, Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский 7 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Индия инфекция
NEWS
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
Стычки с полицией и задержания: как проходят акции к 9 мая в Одессе
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена