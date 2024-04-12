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Середньовічна дикість. Одноклубник Бензема отримав удари батогом за поразку: відео

Фото: Абдерразак Хамдалла оформив єдиний гол "Аль-Іттіхада" (twitter.com/ittihad_en)
Автор: Антон Федорців

Напередодні "Аль-Іттіхад" програв фінал Суперкубка Саудівської Аравії "Аль-Хілялю", а нападник команди Абдерразак Хамдалла поконфліктував із невідомим уболівальником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Out Of Context Football.

33-річний марокканець після фінального свистка вступив у суперечку з одним із фанатів на центральній трибуні арени в Абу-Дабі. У якийсь момент емоції захопили футболіста й він вилив воду в бік уболівальника.

Хамдалла, вочевидь, не очікував того, що сталося далі. Невідомий звідкись дістав батіг і двічі вдарив форварда. На підмогу марокканцю кинулися одноклубники, але стюарди відвели знавіснілого фаната подалі.

Саме Хамдалла підсолодив гіркоту поразки "Аль-Іттіхада" у фіналі змагань. Команда Бензема, Канте, Жоти та інших розгромно поступилася "Аль-Хілялю" (1:4). Марокканський нападник відзначився у середині першого тайму.

 

 

Торік португалець Роналду був засуджений до 99-ти ударів батогом в Ірані. Тамтешня Феміда звинуватила зіркового форварда в "перелюбі". Під час візиту в Тегеран він зустрівся з художницею Фатімою і обійняв її, що вважається іранською владою злочином.

До слова, раніше склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.

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