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К середине года Украина сможет вакцинировать менее 3% населения, - S&P

Автор: Александр Белоус

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует медленную вакцинацию от коронавируса в Украине. К середине года можно будет обеспечить меньше 3% населения.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отметили в S&P, в первой половине 2021 года Украина должна получить 2,3 миллиона доз - из 8 миллионов гарантированных - через центр всемирного доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) Всемирной организации здравоохранения. Этого достаточно для введения двух доз на человека для 2,7% населения.

Кроме того, напомнили в S&P, на данный момент власти ожидают 25 миллионов доз из различных источников, чего достаточно для иммунизации 30% населения двумя дозами.

"Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленной", - считают в S&P.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который изготовлен по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.

По данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

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