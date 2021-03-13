К середине года Украина сможет вакцинировать менее 3% населения, - S&P

Как отметили в S&P, в первой половине 2021 года Украина должна получить 2,3 миллиона доз - из 8 миллионов гарантированных - через центр всемирного доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) Всемирной организации здравоохранения. Этого достаточно для введения двух доз на человека для 2,7% населения.

Кроме того, напомнили в S&P, на данный момент власти ожидают 25 миллионов доз из различных источников, чего достаточно для иммунизации 30% населения двумя дозами.

"Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленной", - считают в S&P.