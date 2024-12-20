Серед солдатів РФ зростає кількість суїцидів через репресії командування, - "АТЕШ"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", мова про росіян, які входять до складу російського угруповання "Дніпро" на окупованій частині Херсонської області. Ймовірною причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.

Адже лише за останній час у різних населених пунктах Херсонщини зафіксовано низку випадків самогубства.

"Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який тільки нещодавно підписав контракт із МО РФ, імовірно, не усвідомлюючи всіх наслідків. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять у штурмовий підрозділ", - пише "АТЕШ".

А ось у Скадовську наклав на себе руки ще один російський солдат, потонувши в морі. Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що перед цим над ним знущався командир. Причиною такого поводження стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра.

Нагадаємо, раніше партизани заявили про паніку в російській групі військ "Дніпро". Згідно з інформацією агента організації, російські офіцери отримали наказ готуватися до наступу на правобережну частину Херсонської області.