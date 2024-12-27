Серед солдатів КНДР в армії Росії великі втрати, деякі коять самогубства, - Білий дім

Кірбі розповів, що, за наявними США даними, північнокорейські війська ведуть наступ на українські позиції в Курській області, що призводить до великих втрат.

"Очевидно, що військові керівники Росії та КНДР ставляться до цих солдатів як до витратного матеріалу", - заявив він.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США зауважив, що тільки за останній тиждень КНДР втратила 1000 солдатів.

"У нас є повідомлення про те, що солдати НК наклали на себе руки... Замість того щоб здатися Україні", - додав Кірбі.