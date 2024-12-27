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Серед солдатів КНДР в армії Росії великі втрати, деякі коять самогубства, - Білий дім

Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Наступ Російської Федерації в Курській області призводить до великих втрат для північнокорейських сил. Лише за останній тиждень КНДР втратила 1000 солдатів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Келлі Мейєр у Х (Twitter).

Кірбі розповів, що, за наявними США даними, північнокорейські війська ведуть наступ на українські позиції в Курській області, що призводить до великих втрат.

"Очевидно, що військові керівники Росії та КНДР ставляться до цих солдатів як до витратного матеріалу", - заявив він.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США зауважив, що тільки за останній тиждень КНДР втратила 1000 солдатів.

"У нас є повідомлення про те, що солдати НК наклали на себе руки... Замість того щоб здатися Україні", - додав Кірбі.

Війська КНДР в Росії

Зауважимо, що, за словами офіційних осіб США і Південної Кореї, понад 10 тисяч північнокорейських солдатів були відправлені на допомогу Росії у війні.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою повідомив 16 грудня, що до боїв у Курській області Росія почала залучати солдатів із КНДР.

Вчора в ГУР зауважили, що Росія продовжує використовувати північнокорейських солдатів у бойових діях проти України. В результаті чого війська КНДР продовжують зазнавати втрат.

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