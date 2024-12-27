Серед солдатів КНДР в армії Росії великі втрати, деякі коять самогубства, - Білий дім

Наступ Російської Федерації в Курській області призводить до великих втрат для північнокорейських сил. Лише за останній тиждень КНДР втратила 1000 солдатів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Келлі Мейєр у Х (Twitter).

Кірбі розповів, що, за наявними США даними, північнокорейські війська ведуть наступ на українські позиції в Курській області, що призводить до великих втрат.

"Очевидно, що військові керівники Росії та КНДР ставляться до цих солдатів як до витратного матеріалу", - заявив він.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США зауважив, що тільки за останній тиждень КНДР втратила 1000 солдатів.

"У нас є повідомлення про те, що солдати НК наклали на себе руки... Замість того щоб здатися Україні", - додав Кірбі.