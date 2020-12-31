Сербия выдала разрешение на применение российской вакцины от COVID

Сербский фармацевтический регулятор выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Разрешение выдано на ввоз 2,4 тысячи доз вакцины.

Об этом заявил представитель фармрегулятора Павле Делич, передает агентство Tanjug.

По его словам, вакцина соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность.

Накануне государственный секретарь Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил, что применение вакцины "Спутник V" в Сербии ожидается после Нового года.

Напомним, 24 декабря в Сербии началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой в стране привили премьер-министра Ану Брнабич.

Кроме того, 22 декабря Сербия получила первые дозы вакцины от коронавируса компании BioNTech / Pfizer. Первая партия из 4,8 тысячи доз вакцины прибыла в аэропорт Белграда.

Добавим, что Кабинет министров Сербии ограничил въезд в страну на новогодние и рождественские праздники. Запрет продлится до 10 января.