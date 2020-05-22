Сербия разрешила въезд туристов без обязательного тестирования на коронавирус

Граждане, прибывающие в Сербию, больше не обязаны проходить тестирование на коронавирус. Также отменена обязательная 14-дневная обсервация для туристов.

Соответствующее решение сегодня приняло правительство страны, сообщают местные СМИ.

На такой шаг власти Сербии пошли в связи со значительным замедлением распространения инфекции.

Так, с сегодняшнего дня иностранные граждане при пересечении границы будут получать информацию о правилах поведения, а также адреса медицинских учреждений, в которые могут обратиться в случае необходимости.

Кроме того, Министерство здравоохранения страны разрешило собрания свыше 100 человек как в общественных местах, так и в помещениях. Ранее было разрешено собираться группами не более 50 человек.

Также возобновили работу аэропорты "Никола Тесла" в Белграде и "Константин Великий" возле Ниша. При этом пассажирам необходимо все так же придерживаться масочного режима.

Снижение темпов распространения коронавируса в Сербии фиксируют с начала мая. За последние сутки было выявлено 86 новых случаев. Всего в стране зарегистрировано 10,9 тыс. заражений коронавирусом.

Ранее правительство Сербии с 1 июня решило открыть границы с четырьмя соседними странами - Северной Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией.

Границы Сербии были закрыты с 15 марта, также в стране было введено чрезвычайное положение.