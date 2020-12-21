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Сербия получит вакцину от коронавируса на этой неделе

Понедельник 21 декабря 2020 16:18
Сербия получит вакцину от коронавируса на этой неделе
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Представитель Сербского агентства по вопросам лекарств Павел Зелич заявил, что первые дозы вакцины от коронавируса появятся в стране уже на этой неделе. Агентство утвердило качество и безопасность вакцины произведенной компаниями Pfizer и BioNtech.

Об этом сообщает Balkan Insight.

"Мы можем быть довольны результатами нашей проверки вакцины", - сказал Зелич в понедельник.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил, что агентство одобрило 20 475 доз вакцины, но ожидается, что на этой неделе страна получит первые 5 тысяч доз.

Напомним, Европейский Союз согласовал цену за вакцину против коронавируса разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech. Одна доза будет стоить 15,5 евро (18,9 доллара).

Кроме того, Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств одобрил для использования в конфедерации вакцину от коронавируса Pfizer.

Также сообщалось, что Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса.

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