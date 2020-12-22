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Сербия получила первые дозы вакцины от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 22 декабря, Сербия получила первые дозы вакцины от коронавируса компании BioNTech / Pfizer. Первая партия вакцин прибыла в аэропорт Белграда.

Об этом сообщает портал Nova.

Сербия получила 4,8 тысячи доз вакцины от коронавируса. Позже препараты доставлены в Институт вирусологии, вакцин и сывороток, известный как "Торлак".

Ожидается, что вакцинация в Сербии начнется на следующей неделе и, скорее всего, стартует из жителей домов престарелых.

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В январе сербские власти ожидают еще 20 тысяч доз этой вакцины.

Напомним, Евросоюз согласовал цену за вакцину против коронавируса разработки американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech. Одна доза будет стоить 15,5 евро (18,9 доллара).

Кроме того, Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств одобрил для использования в конфедерации вакцину от коронавируса Pfizer.

Также сообщалось, что Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от коронавируса.

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Новости Украины Сербиявакцина от коронавируса