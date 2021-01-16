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Сербия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

В Сербию прибыла партия вакцины от коронавируса разработки Sinopharm. Китайская компания доставила миллион доз.

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Об этом сообщает Reuters.

Сербия стала первой европейской страной, получившей китайскую вакцину для массовой вакцинации, поскольку другие страны Европы сейчас используют препарат Pfizer и ожидают поставок вакцины от Moderna и Astrazeneca.

Президент Александар Вучич заявил, что в течение нескольких дней китайская вакцина должна быть одобрена, что позволит сразу же приступить к вакцинации.

В Сербии вакцинация от коронавируса началась в конце декабря. Дозу препаратов уже получили более 20 тысяч человек. Это жители домов пристарелых и медработники. Прививки делались вакциной Pfizer или российской Спутник V. На следующей неделе в страну должны доставить еще 250 тысяч доз российского препарата и 20 тысяч доз Pfizer. Также в стране ожидают поставки от Moderna и Astrazeneca к июню.

Ранее сообщалось, что в Индии началась самая масштабная в мире кампания вакцинации от COVID-19. В первый день иммунизации, 16 января, Индия планирует вакцинировать около 300 600 человек.

Также Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.

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