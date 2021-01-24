В Сербии выявили "британский" штамм коронавируса

В Сербии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Жительница Сербии накануне вернулась из Великобритании.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал Prva.

По его словам, женщина по прибытию сдала ПЦР-тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным. При повторном тестировании анализ показал, что женщина была носителем "британского" штамма коронавируса

Она находится на изоляции, так же как и ее контактные лица.

Напомним, на Кипре выявили случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.

Кроме того, недавно в Германии выявили "бразильский" штамм коронавируса. Инфицированный вернулся из Бразилии во Франкфурт-на-Майне. Мутацию выявили с помощью ПЦР-теста.

15 января в Великобритании выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был привезен из Бразилии.

Отметим, что более 40 стран мира ограничили или запретили въезд из Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса.