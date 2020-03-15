В Сербии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич объявил чрезвычайное положение по всей территории страны из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vicuc.

По словам сербского президента,

"На сегодняшний день Сербия ведет войну против невидимого противника, опасного, порочного, которого наша страна должна победить", - заявил Вучич.

Президент уточнил, что с завтрашнего дня не будут работать школы, вузы, детские сады, кафе, рестораны, концертные и спортивные залы.

воскресенья, 15 марта, коронавирусом в стране заражены 48 человек.

Напомним, на сегодня чрезвычайное положение из-за коронавируса объявили в Казахстане, Румынии, Франции.

Также правительства Литвы и Латвии объявили сегодня о введении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Страны запретили въезд иностранцам и полностью закрыли сухопутную и воздушную границы. Также в странах закроют на карантин все учебные заведения.