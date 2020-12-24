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В Сербии началась вакцинация от COVID. Первой привили премьера

Белград, Четверг 24 декабря 2020 15:40
В Сербии началась вакцинация от COVID. Первой привили премьера
Фото: премьер-министр Сербии Ана Брнабич (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 24 декабря, в Сербии началась вакцинация от коронавируса. Первой прививку сделали премьер-министру страны Ане Брнабич.

Об этом сообщает РТС.

Премьера вакцинировали в Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак".

"Сербия первой после Великобритании получила вакцину Pfizer в Европе и третьей страной на Старом континенте, которая начала кампанию вакцинации", - заявила Брнабич.

Также вакцинировались от коронавируса министр труда и социальной защиты, член Кризисного штаба Дария Кисич Тепавачевич и эпидемиолог Предраг Кон.

Напомним, 22 декабря Сербия получила первые дозы вакцины от коронавируса компании BioNTech / Pfizer. Первая партия из 4,8 тысячи доз вакцины прибыла в аэропорт Белграда.

Кроме того, Кабинет министров Сербии ограничил въезд в страну на новогодние и рождественские праздники. Запрет продлится до 10 января.

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