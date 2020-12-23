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В Сербии с четверга начинается вакцинация от коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с 24 декабря в стране начинается вакцинация населения от COVID-19. Первыми прививки получат жители домов для престарелых.

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Об этом сообщает RTS.

По словам Вучича массовая вакцинация граждан начнется в середине января, если доставка препаратов пойдет по плану. До конца января он планирует, что в стране вакцинируют 1 миллион граждан. Население Сербии составляет 6,9 млн человек.

Как сообщается, для повышения доверия граждан к вакцине прививки сделают возможно самому Вучичу или премьер-министру Анне Брнабич.

Как известно, правительство Сербии также вело переговоры об импорте российской вакцины Sputnik V, а также китайской вакцины.

Напомним, 22 декабря, Сербия получила первые дозы вакцины от коронавируса компании BioNTech / Pfizer. Первая партия (4,8 тысяч доз) вакцин прибыла в аэропорт Белграда.

Кроме того, Кабинет министров Сербии ограничил въезд в страну на новогодние и рождественские праздники. Запрет продлится до 10 января.

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