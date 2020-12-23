ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Сербии с четверга начинается вакцинация от коронавируса

Среда 23 декабря 2020 14:22
В Сербии с четверга начинается вакцинация от коронавируса
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с 24 декабря в стране начинается вакцинация населения от COVID-19. Первыми прививки получат жители домов для престарелых.

Об этом сообщает RTS.

По словам Вучича массовая вакцинация граждан начнется в середине января, если доставка препаратов пойдет по плану. До конца января он планирует, что в стране вакцинируют 1 миллион граждан. Население Сербии составляет 6,9 млн человек.

Как сообщается, для повышения доверия граждан к вакцине прививки сделают возможно самому Вучичу или премьер-министру Анне Брнабич.

Как известно, правительство Сербии также вело переговоры об импорте российской вакцины Sputnik V, а также китайской вакцины.

Напомним, 22 декабря, Сербия получила первые дозы вакцины от коронавируса компании BioNTech / Pfizer. Первая партия (4,8 тысяч доз) вакцин прибыла в аэропорт Белграда.

Кроме того, Кабинет министров Сербии ограничил въезд в страну на новогодние и рождественские праздники. Запрет продлится до 10 января.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Сербия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь