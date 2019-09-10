Сенцов весной готовился к новой голодовке

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный Олег Сенцов в ходе совместной пресс-конференции с Александром Кольченко заявил, что весной готовился к новой голодовке. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, объявить очередную голодовку он собирался после президентских выборов.

"Я в мае планировал начать вторую голодовку. И если ничего б не происходило, готовился к ней. После выборов началось движение и я решил попридержать свои планы. Ни в коем случае не хотел помешать продвижению", - сказал Сенцов.

Напомним, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Условием ее прекращения было требование освобождения всех украинских политзаключенных в России.

По словам адвоката, его подзащитный готовился к проведению голодовки около полутора месяцев.

"Он отказался от продуктовых передач, от магазина в колонии, перешел на баланду и ел минимальное количество еды, готовя организм к голодовке, которую объявил после подготовки", - рассказал адвокат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сенцов и Кольченко рассказали о планах возвращения в Крым. По словам Сенцова, он в Крым приедет только на танках, при этом обозначив, что буквально воспринимать его слова не стоит. Говорит, что будет жить в Киеве.