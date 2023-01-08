В Сенегалі сталася ДТП за участі двох автобусів, загинули майже 40 людей

В Сенегалі сталась жорстока аварія. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 38 людей, ще майже сотня отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Зазначається, що ДТП є поширеним явищем у Сенегалі через недисциплінованість водіїв, поганий стан доріг та зношеність транспортних засобів. Водночас сьогоднішня аварія, є однією з найтрагічніших за останні роки.

За словами представника пожежної служби полковника Шейха Фолла, через ДТП загинули 38 людей, ще 87 отримали серйозні травми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Польщі двоє громадян України потрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Обидва були у стані алкогольного сп'яніння.

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