В Сенегалі сталася ДТП за участі двох автобусів, загинули майже 40 людей

В Сенегалі сталась жорстока аварія. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 38 людей, ще майже сотня отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun.
За словами представника пожежної служби полковника Шейха Фолла, через ДТП загинули 38 людей, ще 87 отримали серйозні травми.
Причини аварії наразі невідомі та встановлюються.
Зазначається, що ДТП є поширеним явищем у Сенегалі через недисциплінованість водіїв, поганий стан доріг та зношеність транспортних засобів. Водночас сьогоднішня аварія, є однією з найтрагічніших за останні роки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Польщі двоє громадян України потрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Обидва були у стані алкогольного сп'яніння.
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