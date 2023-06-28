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Сенатор Ріш оцінив можливість передачі Україні далекобійних ракет ATACMS

Фото: далекобійні ракети ATACMS (army.mil)
Автор: Сергій Пишкін

Імовірність передачі Україні далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки є високою. Законодавці продовжують тиснути на адміністрацію голови Білого дому Джо Байдена.

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Голосу Америки.

"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав - надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS - усе, що ми маємо", - сказав Ріш.

За словами сенатора, американські законодавці "активізувались" й продовжують тиснути на адміністрацію Байдена.

Далекобійні ракети ATACMS

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм, наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Тривалий час США відхиляли прохання України й лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почали розгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.

Тим часом комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом до адміністрації голови Білого дому передати Україні ATACMS.

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