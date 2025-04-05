Сенатор-республіканець попередив про "криваву баню" через мита Трампа: про що мова

Круз також передбачив "жахливу" долю для економіки США, якщо спалахне повномасштабна торгівельна війна, або будуть введені будь-які відповідні заходи щодо американських товарів, що залишаться в силі надовго.

Коментарі Круза на його подкасті Verdict у п’ятницю стали найрізкішим попередженням від члена партії президента з моменту введення мит Трампом, що розпочали глобальну кризу на ринках.

"Якщо тарифи Трампа та будь-які помстиві заходи залишаться в силі на довгий термін і призведуть до рецесії, особливо важкої рецесії, то у 2026 році політично, ймовірно, буде "кривава баня". Ви зіткнетеся з Демократичною Палатою, а можливо, і з Демократичним Сенатом", - сказав Круз.

Видання пише, що республіканські законодавці почали турбуватися через вплив тарифів Трампа на економіку та перспективи їх партії щодо збереження контролю над обома палатами Конгресу на проміжних виборах 2026 року.

Їхні побоювання посилилися, коли американці стали свідками того, як близько 5,4 трильйона доларів капіталізації ринку зникли під час двох днів обвалу на Уолл-стріт.

Днями республіканець Чак Граслі запропонував законопроєкт у Сенаті разом з демократом, щоб відновити контроль Конгресу над політикою тарифів. Згідно з пропонованим законом, нові мита будуть скасовуватися через 60 днів, якщо їх не затвердить Конгрес, і буде механізм для скасування тарифів законодавцями в будь-який момент.

Підтримка цього законопроєкту зросла вчора, 4 квітня, коли республіканські сенатори Ліза Мерковскі, Мітч Макконнелл, Джеррі Моран та Том Тілліс підписалися як співавтори.

Видання зазначає, що цей законопроєкт, ймовірно, є більше символічним, ніж практичним, але вказує на зростаючу розбіжність всередині Республіканської партії, оскільки законодавці хвилюються щодо впливу торгової політики на виборців, залежних від експорту, і на шанси переобрання.