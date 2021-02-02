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В Сенате США анонсировали санкции против России из-за Навального

Автор: Дмитрий Левицкий

Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни отреагировал на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Он анонсировал вынесение на рассмотрение Сената вопрос введения санкций против России.

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Об этом сенатор написал на странице в Twitter.

Ромни заявил, что резолюции с санкциями против причастных к отравлению и тюремному заключению Навального вынесут на голосование на этой неделе.

"Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть. Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его в тюрьму после фиктивного процесса. На этой неделе мы примем законодательство, чтобы санкционировать виновных в этих действиях", - подчеркнул сенатор.

Напомним, сегодня суд Москвы решил отправить Навального в колонию общего режима отбывать наказание по делу "Ив Роше". В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.

РБК-Украина рассказывало, в чем обвиняют Навального в России и почему его отправили в колонию после возвращения из Германии.

Добавим, на приговор Навальному уже отреагировали представители ряда стран. Приговор оппозиционеру называют циничным и призывают немедленно его освободить.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНавальныйприговор