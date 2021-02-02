ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Сенате США анонсировали санкции против России из-за Навального

Вашингтон, Вторник 02 февраля 2021 21:59
В Сенате США анонсировали санкции против России из-за Навального
Фото: Митт Ромни (flickr.com/davelawrence8)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни отреагировал на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Он анонсировал вынесение на рассмотрение Сената вопрос введения санкций против России.

Об этом сенатор написал на странице в Twitter.

Ромни заявил, что резолюции с санкциями против причастных к отравлению и тюремному заключению Навального вынесут на голосование на этой неделе.

"Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть. Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его в тюрьму после фиктивного процесса. На этой неделе мы примем законодательство, чтобы санкционировать виновных в этих действиях", - подчеркнул сенатор.

Напомним, сегодня суд Москвы решил отправить Навального в колонию общего режима отбывать наказание по делу "Ив Роше". В колонии оппозиционер проведет 2,5 года.

РБК-Украина рассказывало, в чем обвиняют Навального в России и почему его отправили в колонию после возвращения из Германии.

Добавим, на приговор Навальному уже отреагировали представители ряда стран. Приговор оппозиционеру называют циничным и призывают немедленно его освободить.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНавальныйприговор

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь