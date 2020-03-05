Сенат США проголосовал за выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о выделении 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Для принятия законопроекта было необходимо одобрение 60 сенаторов, к настоящему моменту его поддержали более 80 законодателей.

Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения в целях расширения доступа к медицинским услугам для пожилых людей.

Ожидается, что законодательная инициатива до конца текущей недели поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Глава Белого дома ранее запрашивал 2,5 млрд долларов на меры по борьбе с распространением заболевания. При этом он заявлял, что не будет против, если Конгресс решит выделить больше средств.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Также сообщалось, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.

Добавим, что у берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess. Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу, 7 марта.