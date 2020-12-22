Сенат США принял законопроект с санкциями по Беларуси

Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". Он предполагает возможность введения санкций против российских и белорусских чиновников.

Об этом сообщил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил.

Этот двухпартийный законопроект возобновляет санкции в отношении белорусских чиновников, которые препятствовали переходу страны к демократии. Он оказывает поддержку белорусским СМИ и важному IT-сектору страны.

Он позволит, среди прочего, заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Законопроект также призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ и к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси.

Кроме всего прочего, включение Беларуси в так называемое "Союзное государство", не будет признано США.

Ранее лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич призвала Совет ООН создать специальный механизм расследования нарушений прав человека в республике. Она напомнила о многочисленных случаях преследования участников акций протеста в Беларуси.

Также специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор предполагает возможность международного трибунала по ситуации в Беларуси. Если будет трибунал, под него попадут все причастные к насилию против участников акций протеста.