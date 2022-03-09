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Сенат Польши одобрил постановление о европейской интеграции Украины

Автор: Наталья Юрченко

Верхняя палата польского парламента в среду, 9 марта, приняла постановление о европейской интеграции Украины. Сенат принял решение единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Сенаторы отметили, что Украина второй раз за 10 лет отстаивает свое право на суверенитет и независимость, поэтому заслуживает стать членом Европейского союза.

Кроме того, Сенат Польши осудил действия Российской Федерации на территории Украины, назвав их "зверством" и "варварством".

Польша призвала другие страны-участницы ЕС принять соответствующее постановление и поддержать европейские стремления Украины.

Напомним, Польша заявила о своем намерении передать Украине свои истребители МиГ-29 и перевезти их на базу американских ВВС. Однако пока США игнорируют этот запрос.

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