Семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 1,5 млн гривен

Фонд социального страхования Украины утвердил формы заявлений членов семей медиков в случае смерти от заболевания COVID-19. Семьи получат по 1,576 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстраха.

Как отметили в пресс-службе, размер страховой помощи установлен законом "О защите населения от инфекционных болезней".

В случае смерти медицинского работника от COVID-19 в результате выполнения профессиональных обязанностей за средства государственного бюджета в Фонд соцстраха выплатит единовременное пособия в 750-кратном размере прожиточного минимума, что в 2020 году составляет 1,576 млн гривен. Указанные средства будут пропорционально распределены между членами семьи, родителями и иждивенцами.

Родственники и иждивенцы умершего из-за коронавирусной инфекции медицинского работника должны подать заявление в рабочий орган Фонда по месту жительства медика на момент смерти.

В случае установления медицинскому работнику инвалидности в течение одного календарного года после заболевания COVID-19 в результате выполнения профессиональных обязанностей, медик должен подать заявление в Фонд по месту своего жительства. В зависимости от установленной группы инвалидности выплаты составят от 630,6 тыс. грн (III группа инвалидности), до 735,7 тыс. грн (II группа) и 840,8 тыс. грн (I группа).

Напомним, в начале мая 2020 года Верховная рада внесла изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней".

Как сообщало РБК-Украина, в Украине начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые лечили пациентов с коронавирусом COVID-19.