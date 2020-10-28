Семья Садового заболела коронавирусом

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что его супруга и теща заразились коронавирусом. У него же отрицательный результат тест.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, жена и теща чувствуют себя нормально.

"По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Вероятно, имею хороший иммунитет", - сообщил Садовый.



При этом, он добавил, что следующие несколько дней проведет на самоизоляции.



"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", - подчеркнул мэр Львова.

Ранее РБК-Украина писало, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 6677 новых случаев коронавируса. При этом было проведено 33 361 исследование методом ПЦР и 22 349 - методом ИФА. Больше всего новых заболеваний выявили в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.