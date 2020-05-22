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Семья погибшего саудовского журналиста Хашогги простила его убийц

Новости » Общество     22.05.2020 - 08:05
Семья погибшего саудовского журналиста Хашогги простила его убийц
Фото: Джамаль Хашогги (twitter/korrespondent)

Сын Хашогги сообщил, что семья прощает убийц по случаю месяца Рамадана

Салах Хашогги, сын убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил, что семья помиловала убийц его отца. Свое заявление он написал на совей публичной странице в Twitter.

Как передает РБК-Украина, об этом пишет Saudi Gazette.

Указано также, что решение простить убийц отца семья приняла во время месяца Рамадана - священного поста для мусульман.

"В эту добродетельную ночь этого священного месяца мы вспоминаем высказывание Бога Всемогущего в его священной книге: "Отплата плохих поступков равноценна им, но того, кто помилует и примиряет - награда ждет у Бога". Таким образом, мы, сыновья мученика Джамаля Хашогги, объявляем, что мы прощаем тех, кто убил нашего отца - пусть он упокоится с миром", - цитирует газета высказывание сына убитого журналиста.

Напомним, как сообщало РБК-Украина в декабре 2019 года, пять человек приговорили к смертной казни по делу об убийстве в консульстве Саудовской Аравии в Турции журналиста Джамаля Хашогги. Еще троих приговорили к 24 годам лишения свободы после расследования. Всего в расследовании участвовал 31 человек, из которых 21-го взяли под стражу.

Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция, 2 октября 2018 года.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Саудовская АравияпреступленияДжамаль Хашкаджи
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