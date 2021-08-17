Семочко восстановился в должности, а в Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере: новости за 16 августа

Сергей Семочко через суд восстановился в должности замглавы Службы внешней разведки, из-за хаоса в аэропорту Кабула погибли семь человек, в Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 16 августа - в материале РБК-Украина.

Семочко выиграл суд и восстановился в должности замглавы СВР

Скандальный бывший первый замглавы Службы внешней разведки (СВР) Сергей Семочко выиграл суд о своем восстановлении в должности. Окружной административный суд Киева (ОАСК) полностью удовлетворил его иск.

В суде отметили, что дело по иску Семочко было открыто еще в ноябре 2019 года. Но в декабре производство в ОАСК было остановлено до вынесения вердикта Верховного Суда, который параллельно рассматривал законность указа Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года о его увольнении.

Советником нового командующего ВСУ стал генерал Назаров. Его судили за катастрофу Ил-76

Генерал Виктор Назаров в понедельник, 16 августа, был назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Назаров будет отвечать за политические вопросы.

Против Назарова в 2014 году было предъявлено обвинение в служебной халатности после того, как российские террористы сбили в Луганском аэропорту военно-транспортный самолет Ил-76 с десантниками. Тогда погибли 49 военных. В 2017 году Павлоградский суд Днепропетровской области приговорил Назарова к 7 годам лишения свободы. Однако в мае 2021 года Верховный суд оправдал Назарова.

Из-за хаоса в аэропорту Кабула погибли семь человек, - AP

После захвата Афганистана талибами люди в Кабуле штурмуют аэропорт. Они хотят улететь из страны, даже стоя в самолете. Аэропорт контролируют американские военные, они стреляют в воздух.

В сети появилось много видео со штурмом самолетов отчаявшимися людьми.

Из-за хаоса в понедельник, 16 августа, в аэропорту в общей сложности погибли семь человек. В том числе и те, кто разбился, пытаясь зацепиться за улетающий самолет.

В Одессе произошла вспышка коронавируса в детском лагере: десятки зараженных

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла масштабная вспышка коронавируса. Заражение вирусом подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения.

По данным одесского издания, сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными. Сейчас детский лагерь закрыт на карантин.

Избитый танцор Нади Дорофеевой вышел из комы

Танцор певицы Нади Дорофеевой, которого жестоко избили возле ночного клуба в Киеве, вышел из комы. В таком состоянии он пребывал последние две недели. Сейчас Евгению Гончаренко предстоит операция и реабилитация.

Напомним, что у Евгения были тяжелейшие травмы головы. Ранее врачи сделали ему трепанацию черепа. В палату танцора долгое время никого не пускали.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на 17 августа. Будут шквалы и град.

На крайнем западе ожидаются грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).