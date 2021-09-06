Ждем в Украине под маркой Renault: семиместный универсал Dacia Jogger показали официально

Семиместный универсал Dacia Jogger является идеологическим преемником популярной модели Logan MCV. Модель впервые получил гибридную версию, а в Украине будет представлена под маркой Renault.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сайт Dacia.
Dacia официально презентовала новый универсал, который получил имя Jogger. 7-местная новинка является самой длинной в нынешнем модельном ряду Dacia. Изначально Jogger будет предлагаться с бензиновыми двигателями, а через два года появится еще и гибридная версия.
Колесная база в 2897 мм на 293 мм больше, чем у нового у Sandero. Автомобиль на фото – в исполнении "Extreme", которое можно отличить по черным акцентам в экстерьере, эксклюзивным колесным дискам и пр.
Универсал оснащен шестью подушками безопасности, а также системой экстренного торможения, мониторингом слепых зон, помощником при парковке, ассистентом при старте с места, круиз-контролем и пр.
Характеристики тяговой батареи гибрида и электродвигателя автопроизводитель не сообщает. Но по официальной информации, Jogger Hybrid сможет 80 процентов времени по городу передвигаться на электротяге, сжигая на 40 процентов меньше топлива в сравнении с бензиновой версией.
Первые поставки новинки к европейским дилерам запланированы на первый квартал 2022 года. Появление Jogger в Украине также очень вероятно, но случится это не ранее середины следующего года, а продаваться машина будет под маркой Renault, ведь бренд Dacia на нашем рынке не представлен.
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