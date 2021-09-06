Ждем в Украине под маркой Renault: семиместный универсал Dacia Jogger показали официально

Семиместный универсал Dacia Jogger является идеологическим преемником популярной модели Logan MCV. Модель впервые получил гибридную версию, а в Украине будет представлена под маркой Renault.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сайт Dacia .

Dacia официально презентовала новый универсал, который получил имя Jogger. 7-местная новинка является самой длинной в нынешнем модельном ряду Dacia. Изначально Jogger будет предлагаться с бензиновыми двигателями, а через два года появится еще и гибридная версия.

Jogger построен на удлиненной версии платформы CMF-B, которая уже лежит в основе новых Sandero, Sandero Stepway и Logan. Длина автомобиля составляет 4547 мм, ширина – 1784 мм, высота – 1632 мм. По дорожному просвету, который составляет 200 мм, автомобиль даст фору многим переднеприводным кроссоверам.

Колесная база в 2897 мм на 293 мм больше, чем у нового у Sandero. Автомобиль на фото – в исполнении "Extreme", которое можно отличить по черным акцентам в экстерьере, эксклюзивным колесным дискам и пр.

Главным преимуществом Jogger является просторный трехрядный салон на семь посадочных мест. Сиденья можно расположить в более чем 60 возможных конфигурациях. В зависимости от их положения, объем грузового пространства варьируется от 160 до 1819 литров.

Универсал оснащен шестью подушками безопасности, а также системой экстренного торможения, мониторингом слепых зон, помощником при парковке, ассистентом при старте с места, круиз-контролем и пр.

В моторной линейке появился новый трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,0 литра на 110 л.с. Jogger также будет доступен с мотором 1.0 TCe мощностью 100 л.с., который может работать как на бензине, так и на пропан-бутановой смеси. Эта модификация несет в багажнике 40-литровый бензобак и 50-литровый баллон для газа. Этого топлива должно хватить на суммарный пробег в 999 км.

Дизельных вариантов Jogger ждать не стоит. Взамен этому Dacia объявила, что в 2023 году появится гибрид, который должен стать самым доступным 7-местным гибридом на европейском рынке. Он будет оснащен гибридной технологией от Renault Group, сочетающей в себе 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель, автоматическую трансмиссию и небольшой электромотор.

Характеристики тяговой батареи гибрида и электродвигателя автопроизводитель не сообщает. Но по официальной информации, Jogger Hybrid сможет 80 процентов времени по городу передвигаться на электротяге, сжигая на 40 процентов меньше топлива в сравнении с бензиновой версией.

Первые поставки новинки к европейским дилерам запланированы на первый квартал 2022 года. Появление Jogger в Украине также очень вероятно, но случится это не ранее середины следующего года, а продаваться машина будет под маркой Renault, ведь бренд Dacia на нашем рынке не представлен.