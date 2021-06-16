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Семейные врачи будут выдавать справки о полном курсе COVID-вакцинации, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Сегодня правительство примет решение, разрешить семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации от коронавируса. Речь идет о завершение прививок двумя дозами.

Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что ежедневно в Украине делают практически 50 тысяч прививок, и в ближайшее время будут ускоряться.

Напомним, Шмигаль также заявил, что карантин в Украине сегодня продлят до 31 августа.

Ранее в Минздраве назвали преимущество для полностью вакцинированных украинцев.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения сообщили, что лица, которых прививали двумя дозами вакцины против COVID-19, по потребности могут получить международное свидетельство о вакцинации.

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Новости Украины ВакцинаДенис Шмыгаль