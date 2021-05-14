Семенченко объявили подозрение в теракте за обстрел офиса "112 Украина"

Сообщается, что бывшему нардепу и двум исполнителя обстрела сообщили о подозрении по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

По данным следствия, он в июле 2019 организовал обстрел офиса "112 Украина" из противотанкового гранатомета. Для этого он привлек двух участников подчиненной ему ЧВК - частной военной компании - и передал деньги для покупки автомобиля. По изначальному замыслу, у офиса должны были подорвать заминированный автомобиль. Но позже было принято решение обстрелять здание из гранатомета.

"Во время проведения обысков по месту жительства организатора и исполнителей преступления обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отметим, в релизе не называется имя организатора, но говорится, что он уже является подозреваемым в уголовном деле по факту создания ЧВК и с конца марта находится под стражей. Таким образом, речь идет именно о Семене Семенченко.

В то же время Служба безопасности Украины прямо говорит о том, что это он.

"Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны", - говорится в сообщении.