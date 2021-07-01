Семь стран ЕС одобрили въезд привитым индийской вакциной Covishield, - BBC

По данным издания, въезд на свою территорию привитым Covishield разрешили Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.

Источники издания утверждают, что аналогичное решение приняли власти Исландии и Швеции. По словам его собеседников, Эстония подтвердила, что признает все вакцины Индии, которыми привиты от коронавируса въезжающие в страну.

Ранее источники BBC сообщили, что Индия не признает вакцины ЕС и не будет пускать в страну путешественников, привитых европейскими препаратами, если Евросоюз не сделает то же самое в отношении индийских вакцин.

На такой шаг европейские власти пошли на фоне того, что Covishield не был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и не имеет права на получение COVID-сертификата ЕС.