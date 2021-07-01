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Семь стран ЕС одобрили въезд привитым индийской вакциной Covishield, - BBC

Автор: Дмитрий Кузнецов

Семь стран Евросоюза одобрили въезд на свою территорию иностранцам путешественникам, вакцинированным индийской вакциной Covishield от AstraZeneca. Ранее сообщалось о проблемах с поездками в ЕС у привитых этим препаратом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным издания, въезд на свою территорию привитым Covishield разрешили Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания.

Источники издания утверждают, что аналогичное решение приняли власти Исландии и Швеции. По словам его собеседников, Эстония подтвердила, что признает все вакцины Индии, которыми привиты от коронавируса въезжающие в страну.

Ранее источники BBC сообщили, что Индия не признает вакцины ЕС и не будет пускать в страну путешественников, привитых европейскими препаратами, если Евросоюз не сделает то же самое в отношении индийских вакцин.

На такой шаг европейские власти пошли на фоне того, что Covishield не был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и не имеет права на получение COVID-сертификата ЕС.

Напомним, вакцина AstraZeneca и относится к вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, однако это не распространяется на индийскую версию Covishield, изготовленную в Институте сыворотки Индии.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.

В апреле Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, известной как Covishield. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в этой стране. Поэтому правительство страны заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину за рубеж, пока не вакцинируют все свое население.

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