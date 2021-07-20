"Селтик" - "Мидтьюлланд" и другие матчи дня квалификации ЛЧ: букмекеры назвали фаворитов

Сегодня, 20 июля, стартуют первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Всего в этот день состоится шесть поединков, главным из которых будет противостояние шотландского "Селтика" и датского "Мидтьюлланда".
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Датчане уже успели стартовать в новом сезоне местной Суперлиги. Правда, сделал это серебряный призер прошлого сезона не очень удачно, уступив дома в первом туре середняку "Оденсе" 1:2, пропустив решающий мяч на 90+1 минуте.
А вот для "Селтика", который также как финишировал в прошлом сезоне вторым в шотландской Премьер-лиге, это противостояние станет первым официальным матчем с 15 мая. Сезон в Шотландии стартует только 31 июля. Сейчас у "кельтов" идет подготовка к сезону, а в промежутках между матчами с "Мидтьюлландом" они еще сыграют последний товарищеский поединок с английским "Вэст Хэмом".
Букмекеры Favbet фаворитом первого противостояния называют "Селтик". Коэффициент на победу хозяев оценивается в 1.99, тогда как на "Мидтьюлланд" дают 3.75. Ничейный исход в этом матче оценивается коэффициентом 3.5. В целом на проход дальше, по мнению букмекеров, больше шансов имеет "Селтик" - 1.74, у "Мидтьюлланда" - 3.95.
Также сегодня сыграют еще шесть пар-участников квалификации ЛЧ:
* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей