"Селтик" - "Мидтьюлланд" и другие матчи дня квалификации ЛЧ: букмекеры назвали фаворитов

Сегодня, 20 июля, стартуют первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Всего в этот день состоится шесть поединков, главным из которых будет противостояние шотландского "Селтика" и датского "Мидтьюлланда".

Датчане уже успели стартовать в новом сезоне местной Суперлиги. Правда, сделал это серебряный призер прошлого сезона не очень удачно, уступив дома в первом туре середняку "Оденсе" 1:2, пропустив решающий мяч на 90+1 минуте.

А вот для "Селтика", который также как финишировал в прошлом сезоне вторым в шотландской Премьер-лиге, это противостояние станет первым официальным матчем с 15 мая. Сезон в Шотландии стартует только 31 июля. Сейчас у "кельтов" идет подготовка к сезону, а в промежутках между матчами с "Мидтьюлландом" они еще сыграют последний товарищеский поединок с английским "Вэст Хэмом".

Букмекеры Favbet фаворитом первого противостояния называют "Селтик". Коэффициент на победу хозяев оценивается в 1.99, тогда как на "Мидтьюлланд" дают 3.75. Ничейный исход в этом матче оценивается коэффициентом 3.5. В целом на проход дальше, по мнению букмекеров, больше шансов имеет "Селтик" - 1.74, у "Мидтьюлланда" - 3.95.

Также сегодня сыграют еще шесть пар-участников квалификации ЛЧ:

"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова): П1 - 3.80, Н - 3.15, П2 - 2.07

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Клуж" (Румыния): П1 - 14, Н - 6.30, П2 - 1.22

"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва): П1 - 1.33, Н - 5.00, П2 - 9.60

"Динамо З" (Хорватия) - "Омония" (Кипр): П1 - 1.38, Н - 4.70, П2 - 8.60

"Рапид" (Австрия) - "Спарта" (Чехия): П1 - 2.44, Н - 3.40, П2 - 2.86

* П1 - победа хозяев; Н - ничья в матче; П2 - победа гостей