В село под Изюмом прилетел российский снаряд, погибли три человека

Российские войска обстреляли ангар в селе Шебелинка Изюмского района. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Горела кровля ангара и 10 грузовиков. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 19:00. В результате происшествия погибли 3 человека и 5 пострадали", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вчера во второй половине дня российский снаряд попал в ангарное здание.

Напомним, ранее сообщалось о ракетном ударе по Харьковской области. В результате утром 12 мая произошел взрыв на территории аэропорта. Украинская прокуратура открыла уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны.

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