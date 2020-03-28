Село в Черниговской области признали очагом вспышки коронавируса в регионе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В населенном пункте Комаровка установили особый режим въезда и выезда

Населенный пункт Комаровка Борзнянского района объявили очагом вспышки коронавируса в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы области Сергея Прокопенко.

По его словам, в населенном пункте, где был зафиксирован случай заражения COVID-19, будет действовать особый режим проведения противоэпидемических мер, а также особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств через два контрольно-пропускных пункта. На КПП будут дежурить медики и полицейские, а въезд-выезд из Комаровки будет осуществляться только при наличии документа, удостоверяющего личность.

"Решение вступает в силу безотлагательно. Мы не закрываем населенный пункт, мы устанавливаем особый режим въезда и выезда, чтобы ограничить выезд контактным лицам и максимально минимизировать распространение вируса", - отметил Прокопенко.

Глава Черниговской области также призвал жителей Комаровки перейти на максимальный режим самоизоляции.

Напомним, о первом случае заражения в Черниговской области стало известно 26 марта. На следующий день тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест) дал положительный результат. Инфицированный находится в инфекционном отделении Борзнянской районной больницы, его состояние удовлетворительное.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 28 марта коронавирусом заразились 311 украинцев в 23 областях страны. Также сообщалось о трех новых смертельных случаях от COVID-19 в Украине за сутки.