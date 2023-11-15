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У Селидовому через ракетний удар росіян по багатоповерхівці є жертва та поранені

Фото: аваріно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по Селидовому (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку, і під завалами опинилися люди. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

На місці "прильоту" проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Працівникам ДСНС спільно з поліцейськими вдалося дістати з-під уламків будівлі чоловіка та жінку, яких доправили до лікарні.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Жертва та постраждалі

Глава МВС також розповів, що із пошкодженої квартири на 4 поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина. 

Таким чином, станом на ранок було врятовано п'ять людей.

"На жаль, під завалами виявили тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна людина", - розповів Клименко.

Фото і відео з місця рятувальних робіт

Також було опубліковано кадри рятувальних робіт на місці обстрілу у Селидовому.

 

Удари військ РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Так, нагадаємо, що 11 листопада в результаті російського обстрілу Торецька в місті загинули двоє людей.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області - тоді поранення отримали 15 людей.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

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