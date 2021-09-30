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В селе Одесской области мужчина устроил стрельбу. Объявлена операция "Гром"

Автор: Мария Кучерявец

В одном из населенных пунктов Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья. Правоохранители принимают меры для задержания неизвестного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

По информации силовиков, в настоящее время в действие введена полицейская спецоперация "Гром".

"Событие происходит в одном из населенных пунктов Подольского района. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназ", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя никто не пострадал.

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Одесса