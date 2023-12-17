UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Секторі Газа внаслідок бомбардувань загинув французький дипломат

Фото: в Секторі Газа внаслідок бомбардувань загинув французький дипломат (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Рафах, на півдні Сектора Газу, внаслідок ізраїльських бомбардувань загинув французький дипломат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Франції.

Під час бомбардувань дипломат сховався в будинку одного зі своїх колег з Генерального консульства Франції, разом з двома іншими колегами й багатьма членами їхніх сімей.

Внаслідок обстрілу, у середу, 13 грудня, дипломат отримав серйозні поранення. Тоді ж загинули десятки людей. 

"Наш колега працював на Францію з 2002 року. Частина його сім'ї змогла виїхати з Гази до Франції в рамках плану евакуації, розробленого Міністерством Європи та закордонних справ, який включав французьких громадян, присутніх в Газі, співробітників Французького інституту та їхніх утриманців", - додає пресслужба. 

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль,  через порушення умов перемир'я з боку  ХАМАСу. 

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяІзраїль